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В РФС назвали, какие данные включил Черчесов в доклад о выступлении России на Евро-2020

13:32
Станислав Черчесов. Фото «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото «СЭ»
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Член технического комитета РФС и глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о докладе главного тренера сборной России Станислава Черчесова по итогам выступления на Евро-2020.

«Черчесов на заседании технического комитета представил очень подробный отчет, он был основан на выкладках из тренировочного процесса, тестирования и оценках даже биохимического анализа крови. Все было представлено. Все эти цифры показывают то, что и так визуально было видно: мы в физическом плане не уступили никому. А вот уровень мастерства футболистов, по общему мнению техкома, уступает. Надо заниматься развитием детско-юношеского футбола, только тогда мы сможем получать нормальный приток футболистов», — приводит слова Гершковича РИА Новости.

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20210630/evro-1739207160.html

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Сергей Разин все материалы автора

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