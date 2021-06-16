Полузащитник сборной России Алексей Миранчук стал автором победного гола в матче второго тура группового тура чемпионата Европы против Финляндии (1:0).

«Важна победа на этом этапе. Выполнили задачу и движемся дальше. Это футбол. Важно то, что моменты есть. Будем работать над реализацией. На этом турнире собраны команды высокого уровня. Каждый момент нужно использовать.

Взаимодействия с Дзюбой? Есть требований и тактика. Футбольный интеллект позволяет понимать и чувствовать друг друга», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.