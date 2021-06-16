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Алексей Миранчук — о победе над Финляндией: «Важна победа на этом этапе. Выполнили задачу и движемся дальше»

18:14
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук стал автором победного гола в матче второго тура группового тура чемпионата Европы против Финляндии (1:0).

«Важна победа на этом этапе. Выполнили задачу и движемся дальше. Это футбол. Важно то, что моменты есть. Будем работать над реализацией. На этом турнире собраны команды высокого уровня. Каждый момент нужно использовать.

Взаимодействия с Дзюбой? Есть требований и тактика. Футбольный интеллект позволяет понимать и чувствовать друг друга», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

Финляндия - Россия

 

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи