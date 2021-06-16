Россия одержала первую победу за 9 лет на чемпионате Европы

Сборная России одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Россияне с минимальным счетом одолели сборную Финляндии — 1:0.

Эта победа для россиян стала первой с 2012 года в финальной стадии европейского первенства. 8 июня 2012-го Россия обыграла Чехию со счетом 4:1. Безвыигрышная серия национальной команды составляла 6 матчей.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.