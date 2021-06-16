В Госдуме отреагировали на победу сборной России над Финляндией

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) в 2-м туре группового этапа чемпионата Европы—2020.

«Мы ждали только победы. У них были возможности, могли тоже нам накидать, — сказал Свищев «СЭ». — Интересно мне то, что наша команда имела громадное желание выиграть, поэтому и были сумбурные ситуации, как удары выше ворот. Однако мы победили, и эта победа дает нам хорошие шансы на выход из группы, поэтому надо готовится к датчанам и обыгрывать их».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.