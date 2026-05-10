Артета отреагировал на отмененный гол «Вест Хэма» в концовке матча АПЛ
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал отмененный гол «Вест Хэма» в концовке матча 36-го тура АПЛ.
Игра завершилась победой «канониров» со счетом 1:0. Мяч «Вест Хэма» в добавленное время был отменен из-за фола на вратаре Давида Райя. Главный арбитр Крис Кавана принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.
«Для меня фол на Давиде Райя был чистым и очевидным. Наверное, сегодня я осознал, насколько сложна и масштабна работа арбитров. Речь идет о моменте, когда я могу решить судьбу двух огромных клубов, которые борются не на жизнь, а на смерть за достижение своих целей. Давление огромно», — сказал Артета журналистам после игры.
За два тура до конца чемпионата «канониры» набрали 79 очков. Команда Микеля Артеты опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков. У «горожан» остается одна игра в запасе.
«Вест Хэм» с 36 очками остается в зоне вылета — 18-е место. У «Тоттенхэма», который занимает спасительное 17-е место — 37 очков и один матч в запасе.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -