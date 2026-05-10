Артета отреагировал на отмененный гол «Вест Хэма» в концовке матча АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал отмененный гол «Вест Хэма» в концовке матча 36-го тура АПЛ.

Игра завершилась победой «канониров» со счетом 1:0. Мяч «Вест Хэма» в добавленное время был отменен из-за фола на вратаре Давида Райя. Главный арбитр Крис Кавана принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Для меня фол на Давиде Райя был чистым и очевидным. Наверное, сегодня я осознал, насколько сложна и масштабна работа арбитров. Речь идет о моменте, когда я могу решить судьбу двух огромных клубов, которые борются не на жизнь, а на смерть за достижение своих целей. Давление огромно», — сказал Артета журналистам после игры.

За два тура до конца чемпионата «канониры» набрали 79 очков. Команда Микеля Артеты опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков. У «горожан» остается одна игра в запасе.

«Вест Хэм» с 36 очками остается в зоне вылета — 18-е место. У «Тоттенхэма», который занимает спасительное 17-е место — 37 очков и один матч в запасе.

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