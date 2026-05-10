«Арсенал» победил «Вест Хэм» благодаря голу в концовке и оторвался от «Ман Сити» на пять очков

«Арсенал» на выезде победил «Вест Хэм» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 1:0.

На 83-й минуте гол забил Леандро Троссар. Мяч «Вест Хэма» в добавленное время был отменен из-за фола на вратаре Давида Райя. Главный арбитр Крис Кавана принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Арсенал» одержал третью победу в АПЛ подряд. За два тура до конца чемпионата «канониры» набрали 79 очков. Команда Микеля Артеты опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков. У «горожан» остается одна игра в запасе.

«Вест Хэм» с 36 очками остается в зоне вылета — 18-е место. У «Тоттенхэма», который занимает спасительное 17-е место — 37 очков и один матч в запасе.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая, 18:30. Лондон Стэдиум (Лондон)

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