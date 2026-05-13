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Судейство

Гвардиола сравнил использование системы ВАР с подбрасыванием монетки

Павел Лопатко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда страдала от неверных решений арбитров, и привел в пример эпизоды из финалов Кубка Англии 2024 и 2025 годов, которые «Манчестер Сити» проиграл.

«Мы проиграли два финала Кубка Англии, потому что судьи не сделали свою работу, которую должны были сделать, и ВАР тоже.

Когда это происходит, значит, мы должны играть лучше, а не винить судей или ВАР. Я никогда ни на что не полагался с тех пор, как пришел сюда много лет назад. Я навсегда усвоил, что ты должен делать все лучше и быть в наилучшей позиции, потому что ты винишь себя за то, что должен был сделать, поскольку ВАР — это подбрасывание монетки», — цитирует испанского специалиста BBC.

«Манчестер Сити» (74 очка после 35 игр) располагается на втором месте в таблице чемпионата Англии.

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Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
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