«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ начнется в 17.00 мск

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в чемпионате Англии 13 мая

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в отложенном матче 31-го тура чемпионата Англии в среду, 13 мая. Матч на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.

13 мая, 22:00. Этихад (Манчестер)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В чемпионате Англии-2025/26 «Манчестер Сити» набрал 74 очка и занимает второе место в таблице, предыдущим соперником «горожан» был «Брентфорд» (3:0). «Кристал Пэлас» с 44 очками идет на 15-й строчке, в воскресенье «орлы» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2).

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