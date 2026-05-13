«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ начнется в 17.00 мск
«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в отложенном матче 31-го тура чемпионата Англии в среду, 13 мая. Матч на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.
В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
В чемпионате Англии-2025/26 «Манчестер Сити» набрал 74 очка и занимает второе место в таблице, предыдущим соперником «горожан» был «Брентфорд» (3:0). «Кристал Пэлас» с 44 очками идет на 15-й строчке, в воскресенье «орлы» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2).
АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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4
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5
|Ливерпуль
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6
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7
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8
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9
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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18
|Ковентри
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19
|Ипсвич
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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