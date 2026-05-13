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«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ начнется в 17.00 мск

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в чемпионате Англии 13 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в отложенном матче 31-го тура чемпионата Англии в среду, 13 мая. Матч на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.
13 мая, 22:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Кристал Пэлас

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В чемпионате Англии-2025/26 «Манчестер Сити» набрал 74 очка и занимает второе место в таблице, предыдущим соперником «горожан» был «Брентфорд» (3:0). «Кристал Пэлас» с 44 очками идет на 15-й строчке, в воскресенье «орлы» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2).

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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