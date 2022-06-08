«Ньюкасл» собирается выкупить Таргетта у «Астон Виллы»

«Ньюкасл» намерен выкупить арендованного у «Астон Виллы» защитника Мэтта Таргетта, сообщает 90min.

По информации источника, «сороки» довольны игрой 26-летнего англичанина, футболист входит в планы главного тренера команды Эдди Хоуи.

Трансфер обойдется «Ньюкаслу» в сумму около 15 миллионов фунтов.

«Ньюкасл» арендовал Таргетта у «Астон Виллы» в январе 2022 года. Футболист принял участие в 16 матчах команды и не отличился результативными действиями, а также получил 1 желтую карточку.