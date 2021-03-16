Гвардьола назвал нынешний «Манчестер Сити» худшим за все время его работы с командой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола назвал нынешнюю команду худшей за все время его работы в английском клубе.

«Прямо сейчас этот «Манчестер Сити» хуже всех предыдущих, с которыми я работал. Предыдущие команды выигрывали много трофеев, а нынешняя еще не выиграла ничего. Мы ждем результатов, титулов, которые сможем поднять над головой. Нынешней команде еще предстоит доказать, что она достойна быть в одном ряду с прошлыми вариантами «Манчестер Сити», — приводит Goal слова Гвардьолы.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 71 очком после 30 матчей. «Горожане» продолжают участие в Лиге чемпионов (1/8 финала), Кубке Англии (1/4 финала) и Кубке английской лиги (финал).