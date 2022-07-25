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Сегодня, 17:24

Невеста Роналду Джорджина подписалась на жену Симеоне в социальных сетях

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Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес подписалась в социальных сетях на жену тренера «Атлетико» Диего Симеоне Карлу Перейро. Об этом сообщает As.

Ранее Daily Mail сообщал, что Роналду готов перейти в «Атлетико». Также информировалось, что мадридский клуб готов прекратить сотрудничество с нападающим Антуаном Гризманном ради подписания 37-летнего португальца.

В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Действующее соглашение с командой действует до 2023 года.

Источник: https://as.com/futbol/acercamiento-definitivo-de-cristiano-ronaldo-con-el-atletico-de-madrid-v/
Криштиану Роналду
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ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
Джорджина Родригес
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