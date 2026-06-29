«Челси» потребует компенсацию от Марески после подписания контракта с «Манчестер Сити»

«Челси» опубликовал заявление после того, как тренер Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити».

46-летний итальянец возглавлял синих с июля 2024 по январь 2026 года. Ранее ESPN сообщал о конфликтах между руководством «Челси» и Мареской.

«Осенью прошлого года наш бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность сменить Пепа Гвардиолу по окончании сезона. Нам стало ясно, что он очень хочет сменить Гвардиолу и что он полон решимости воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгать», — сообщает пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

В «Челси» заявили, что почувствовали себя обманутыми внезапной отставкой тренера и требуют от него компенсацию.

«В создавшихся обстоятельствах и учитывая взаимное уважение между клубами с «Манчестер Сити» была достигнута конфиденциальная договоренность, включающая выплату компенсации. С бывшим главным тренером также достигнута конфиденциальная договоренность, в рамках которой он выплатит компенсацию», — говорится в заявлении.

Вместе с лондонцами Мареска выигрывал Лигу конференций и клубный чемпионат мира.