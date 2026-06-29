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29 июня, 16:45

«Челси» — о переходе Марески в «Сити»: «Он очень хотел сменить Гвардиолу, несмотря на долгосрочный контракт»

«Челси» потребует компенсацию от Марески после подписания контракта с «Манчестер Сити»
Руслан Минаев

«Челси» опубликовал заявление после того, как тренер Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити».

46-летний итальянец возглавлял синих с июля 2024 по январь 2026 года. Ранее ESPN сообщал о конфликтах между руководством «Челси» и Мареской.

«Осенью прошлого года наш бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность сменить Пепа Гвардиолу по окончании сезона. Нам стало ясно, что он очень хочет сменить Гвардиолу и что он полон решимости воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгать», — сообщает пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

В «Челси» заявили, что почувствовали себя обманутыми внезапной отставкой тренера и требуют от него компенсацию.

«В создавшихся обстоятельствах и учитывая взаимное уважение между клубами с «Манчестер Сити» была достигнута конфиденциальная договоренность, включающая выплату компенсации. С бывшим главным тренером также достигнута конфиденциальная договоренность, в рамках которой он выплатит компенсацию», — говорится в заявлении.

Вместе с лондонцами Мареска выигрывал Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

В сезоне-2023/24 Мареска возглавлял «Лестер», а до этого в течение года входил в штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Также итальянец возглавлял молодежную команду «Сити» в сезоне-2020/21.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Энцо Мареска
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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