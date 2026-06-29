«Челси» — о переходе Марески в «Сити»: «Он очень хотел сменить Гвардиолу, несмотря на долгосрочный контракт»
«Челси» опубликовал заявление после того, как тренер Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити».
46-летний итальянец возглавлял синих с июля 2024 по январь 2026 года. Ранее ESPN сообщал о конфликтах между руководством «Челси» и Мареской.
«Осенью прошлого года наш бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность сменить Пепа Гвардиолу по окончании сезона. Нам стало ясно, что он очень хочет сменить Гвардиолу и что он полон решимости воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгать», — сообщает пресс-служба «Челси» на официальном сайте.
В «Челси» заявили, что почувствовали себя обманутыми внезапной отставкой тренера и требуют от него компенсацию.
«В создавшихся обстоятельствах и учитывая взаимное уважение между клубами с «Манчестер Сити» была достигнута конфиденциальная договоренность, включающая выплату компенсации. С бывшим главным тренером также достигнута конфиденциальная договоренность, в рамках которой он выплатит компенсацию», — говорится в заявлении.
Вместе с лондонцами Мареска выигрывал Лигу конференций и клубный чемпионат мира.
В сезоне-2023/24 Мареска возглавлял «Лестер», а до этого в течение года входил в штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Также итальянец возглавлял молодежную команду «Сити» в сезоне-2020/21.
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3
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4
|Астон Вилла
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5
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6
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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18
|Ковентри
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19
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20
|Халл Сити
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|22:00
|Арсенал – Ковентри
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|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
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|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
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|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
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|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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