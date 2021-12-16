Игроки «Ливерпуля» Ван Дейк, Фабиньо и Кертис сдали сомнительные тесты на коронавирус

Защитник Вирджил ван Дейк и полузащитники Фабиньо и Кертис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус. Все они пропускают матч 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (0:1, первый тайм).

В 16 матчах АПЛ 30-летний ван Дейк забил гол и отдал голевую передачу. На счету 28-летнего Фабиньо 1 гол и 1 ассист в 12 играх АПЛ.

Ранее стало известно, что АПЛ перенесла четыре матча из-за вспышки коронавируса.