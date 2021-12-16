Игроки «Ливерпуля» Ван Дейк, Фабиньо и Кертис сдали сомнительные тесты на коронавирус
16 декабря, 23:18
Защитник Вирджил ван Дейк и полузащитники Фабиньо и Кертис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус. Все они пропускают матч 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (0:1, первый тайм).
В 16 матчах АПЛ 30-летний ван Дейк забил гол и отдал голевую передачу. На счету 28-летнего Фабиньо 1 гол и 1 ассист в 12 играх АПЛ.
Ранее стало известно, что АПЛ перенесла четыре матча из-за вспышки коронавируса.
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