Матч Кубка Либертадорес «Индепендьенте Медельин» — «Фламенго» был прерван из-за фанатов

Матч Кубка Либертадорес «Индепендьенте Медельин» — «Фламенго» был прерван из-за поведения фанатов уже на 3-й минуте встречи.

Болельщики колумбийского клуба устроили масштабный протест против руководства и начали поджигать стадион «Атанасио Хирардот» в Медельине. Газон забросали посторонними предметами, а также некоторые фанаты выбежали на поле. Главный арбитр остановил игру и увел команды в раздевалку.

Как сообщает Teleantioquia, журналисты описывали атмосферу на стадионе как войну.