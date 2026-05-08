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Кубок Либертадорес

8 мая, 07:20

Матч Кубка Либертадорес «Индепендьенте Медельин» — «Фламенго» был прерван из-за фанатов

Евгений Козинов
Корреспондент
Фанаты «Медельина» поджигают стадион.
Фото AFP

Матч Кубка Либертадорес «Индепендьенте Медельин» — «Фламенго» был прерван из-за поведения фанатов уже на 3-й минуте встречи.

Болельщики колумбийского клуба устроили масштабный протест против руководства и начали поджигать стадион «Атанасио Хирардот» в Медельине. Газон забросали посторонними предметами, а также некоторые фанаты выбежали на поле. Главный арбитр остановил игру и увел команды в раздевалку.

Как сообщает Teleantioquia, журналисты описывали атмосферу на стадионе как войну.

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ФК Индепендьенте (Медельин)
ФК Фламенго
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