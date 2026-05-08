Матч Кубка Либертадорес «Индепендьенте Медельин» — «Фламенго» был прерван из-за фанатов
Матч Кубка Либертадорес «Индепендьенте Медельин» — «Фламенго» был прерван из-за поведения фанатов уже на 3-й минуте встречи.
Болельщики колумбийского клуба устроили масштабный протест против руководства и начали поджигать стадион «Атанасио Хирардот» в Медельине. Газон забросали посторонними предметами, а также некоторые фанаты выбежали на поле. Главный арбитр остановил игру и увел команды в раздевалку.
Как сообщает Teleantioquia, журналисты описывали атмосферу на стадионе как войну.
Новости
15 авг 2025 03:12
1
24 апр 2025 07:14
2