Видаль за 9 минут получил две желтые карточки в матче Кубка Либертадорес с «Расингом»

«Расинг» разгромил «Коло-Коло» в матче 5-го тура группового турнира Кубка Либертадорес — 4:0. Игра прошла в Аргентине.

В первом тайме Адриан Мартинес оформил дубль. После перерыва забитыми голами отметились Сантьяго Солари и Адриан Бальбоа.

Экс-полузащитник «Баварии» и «Барселоны» Артуро Видаль, выступающий за «Коло-Коло», был удален с поля, он получил две желтые карточки: на 54-й и 63-й минутах встречи. Второе предупреждение получил за то, что показал трибунам два пальца, намекнув на две победы сборной Чили в Кубке Америки против Аргентины.

«Расинг» с 10 очками лидирует в группе E. «Коло-Коло» идет последним и потерял шансы на выход в плей-офф — 2 очка.