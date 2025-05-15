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Кубок Либертадорес

15 мая 2025, 05:37

Видаль за 9 минут получил две желтые карточки в матче Кубка Либертадорес с «Расингом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Артуро Видаль.
Фото AFP

«Расинг» разгромил «Коло-Коло» в матче 5-го тура группового турнира Кубка Либертадорес — 4:0. Игра прошла в Аргентине.

В первом тайме Адриан Мартинес оформил дубль. После перерыва забитыми голами отметились Сантьяго Солари и Адриан Бальбоа.

Экс-полузащитник «Баварии» и «Барселоны» Артуро Видаль, выступающий за «Коло-Коло», был удален с поля, он получил две желтые карточки: на 54-й и 63-й минутах встречи. Второе предупреждение получил за то, что показал трибунам два пальца, намекнув на две победы сборной Чили в Кубке Америки против Аргентины.

«Расинг» с 10 очками лидирует в группе E. «Коло-Коло» идет последним и потерял шансы на выход в плей-офф — 2 очка.

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Артуро Видаль
Футбол
ФК Коло-Коло
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