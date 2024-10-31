«Ботафого» вышел в финал Кубка Либертадорес

«Пеньяроль» переиграл «Ботафого» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Игра прошла на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Нападающий уругвайской команды Джейми Баес на 31-й минуте открыл счет. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления голкипера Вашингтона Агерре.

В начале второй половины Баес оформил дубль. На 69-й минуте составы вновь стали равными, так как Матео Понте получил вторую желтую карточку. В концовке игры команды обменялись голами.

Несмотря на поражение бразильская команда вышла в финал турнира, так как в первом матче выиграла со счетом 5:0. Ранее в финал вышел «Атлетико Минейро». Игра состоится 1 декабря.