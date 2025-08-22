Определились все четвертьфиналисты Кубка Либертадорес

В пятницу, 21 августа, состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес. В четвертьфинал вышли «ЛДУ Кито», «Палмейрас» и «Ривер Плейт».

Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала Кубка Либертадорес:

«Сан-Паулу» (Бразилия) — «ЛДУ Кито» (Эквадор)

«Ривер Плэйт» (Аргентина) — «Палмейрас» (Бразилия)

«Велес Сарсфилд» (Аргентина) — «Расинг» (Аргентина)

«Эстудиантес» (Аргентина) — «Фламенго» (Бразилия)

Первые матчи состоятся 16 сентября, а ответные — 23-го.