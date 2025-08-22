Определились все четвертьфиналисты Кубка Либертадорес
В пятницу, 21 августа, состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес. В четвертьфинал вышли «ЛДУ Кито», «Палмейрас» и «Ривер Плейт».
Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала Кубка Либертадорес:
«Сан-Паулу» (Бразилия) — «ЛДУ Кито» (Эквадор)
«Ривер Плэйт» (Аргентина) — «Палмейрас» (Бразилия)
«Велес Сарсфилд» (Аргентина) — «Расинг» (Аргентина)
«Эстудиантес» (Аргентина) — «Фламенго» (Бразилия)
Первые матчи состоятся 16 сентября, а ответные — 23-го.
Новости
15 авг 2025 03:12
1
24 апр 2025 07:14
2