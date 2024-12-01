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Кубок Либертадорес

Сегодня, 01:02

«Ботафого» вдесятером обыграл «Атлетико Минейро» и стал победителем Кубка Либертадорес

Сергей Разин
корреспондент
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«Ботафого» в финале Кубка Либертадорес обыграл «Атлетико Минейро» со счетом 2:1.

«Ботафого» со второй минуты играл вдесятером после удаления Грегоре. У команды Артура Хорхе отличились Луис Энрике, Алекс Теллес и Жуниор Сантос. В составе «Атлетико Минейро», который возглавляет Габриэль Милито, гол на счету Эдуарда Варгаса с передачи Халка.

«Ботафого» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес.

ФК Атлетико Минейро
ФК Ботафого
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