«Ботафого» вдесятером обыграл «Атлетико Минейро» и стал победителем Кубка Либертадорес

«Ботафого» в финале Кубка Либертадорес обыграл «Атлетико Минейро» со счетом 2:1.

«Ботафого» со второй минуты играл вдесятером после удаления Грегоре. У команды Артура Хорхе отличились Луис Энрике, Алекс Теллес и Жуниор Сантос. В составе «Атлетико Минейро», который возглавляет Габриэль Милито, гол на счету Эдуарда Варгаса с передачи Халка.

«Ботафого» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес.