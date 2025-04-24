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Кубок Либертадорес

Сегодня, 07:14

«Либертад» проиграл «Сан-Паулу», Мельгарехо не забил пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лоренсо Мельгарехо.
Фото Reuters

«Либертад» на своем поле проиграл «Сан-Паулу» в матче 2-го тура группового турнира Кубка Либертадорес — 0:2. Игра прошла на стадионе «Эстадио Тиго Ла Уэрта» в Асунсьоне.

Забитыми голами отметились Лукас Феррейра и Андрезинью.

Экс-нападающий «Спартака» и «Кубани» Лоренсо Мельгарехо, выступающий за парагвайский клуб, на 70-й минуте не реализовал пенальти, когда счет было 0:1.

«Сан-Паулу» с 7 очками лидирует в группе D, «Либертад» идет на второй строчке — 6 очков.

Кубок Либертадорес. Группа D.
24 апреля, 03:30. Defensores del Chaco (Асунсьон)
Либертад
0:3
Сан-Паулу

Лоренсо Мельгарехо
Футбол
ФК Либертад
ФК Сан-Паулу
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