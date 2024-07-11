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Аршавин: «Колумбия — лучшая сборная на Кубке Америки. Хотя я не смотрел ни одного матча»

Руслан Минаев
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Андрей Аршавин, Хамес Родригес.
Фото «СЭ» / Reuters

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о Кубке Америки-2024 в США.

«Колумбия шикарно проводит Копа Америка, это самая лучшая сборная на турнире. Хотя я не смотрел ни одного матча. Кордоба из «Краснодара» здорово смотрится. Ну и Хамес Родригес, оказывается, шесть голевых передач сделал. Я думал, что он уже умер», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В финале Кубка Америки встретятся Аргентина и Колумбия. Игра пройдет 15 июля. Начало — в 03.00 мск.

32-летний хавбек колумбийцев Хамес Родригес лидирует в гонке ассистентов Кубка Америки-2024. На его счету 6 результативных передач и 1 гол.

Андрей Аршавин
Хамес Родригес
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