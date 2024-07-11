В ночь с 14 на 15 июля в Майами (штат Флорида, США) пройдет финал Кубка Америки-2024 по футболу Аргентина — Колумбия. Матч состоится на арене «Хард Рок Стэдиум». Начало — в 03.00 по московскому времени.

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В плей-офф сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони в 1/4 финала Кубка Америки-2024 прошла в серии пенальти Эквадор (1:1, пенальти — 4:2), а в полуфинале команда Лионеля Месси победила Канаду (2:0). Сборная Колумбии с главным тренером Нестором Лоренсо в четвертьфинале выиграла у Панамы (5:0), а в 1/2 финала турнира одержала победу над Уругваем (1:0).

В перерыве финальной игры Кубка Америки-2024 выступит известная колумбийская певица Шакира.

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