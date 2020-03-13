Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок КОНКАКАФ

Все турниры КОНКАКАФ приостановлены

19:06

КОНКАКАФ объявила о приостановке всех турниров, проходящих под ее эгидой. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Матчи НХЛ отменили из-за распространения коронавируса.Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Таким образом, на месяц приостановлено проведение Лиги чемпионов КОНКАКАФ, отборочный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ, Карибский клубный турнир и отборочный турнир Олимпиады.

Из-за эпидемии коронавируса был отменен и перенесен ряд национальных и международных турниров, а некоторые соревнования прошли без зрителей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир