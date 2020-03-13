Все турниры КОНКАКАФ приостановлены

КОНКАКАФ объявила о приостановке всех турниров, проходящих под ее эгидой. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Таким образом, на месяц приостановлено проведение Лиги чемпионов КОНКАКАФ, отборочный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ, Карибский клубный турнир и отборочный турнир Олимпиады.

Из-за эпидемии коронавируса был отменен и перенесен ряд национальных и международных турниров, а некоторые соревнования прошли без зрителей.