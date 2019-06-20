Трех игроков сборной Никарагуа отстранили от команды из-за вызова проституток

Три футболиста сборной Никарагуа отстранены от участия в Кубке КОНКАКАФ за нарушение дисциплины, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Через четыре часа после поражения в матче с Коста-Рикой (0:4) три игрока привели проституток в отель, где проживает сборная.

– Служба безопасности отеля разбудила меня в час ночи и показала видео, где игроки возвращаются в свои номера, – рассказал главный тренер Никарагуа Анри Дуарте. - Мне сказали, что это Чаваррия, Монтенегро и Лопес. Первым двум я сразу же сказал, чтобы они собрали свои вещи – они исключены.

Затем сотрудники отвели меня в другую комнату. Там был Лопес и девушка, которая выходила из душа. Было два часа ночи. Я сказал ему доделать все свои дела, а затем собираться и уезжать домой.

Следующий матч на Золотом Кубке КОНКАКАФ сборная Никарагуа проведет в ночь с четверга на пятницу, 21 июня, против сборной Гаити.