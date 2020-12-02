Зидан заявил, что не собирается уходить в отставку

Главный тренер «Реал» Зинедин Зидан после поражения от «Шахтера» (0:2) в Лиге чемпионов ответил на вопрос о том, может ли он уйти в отставку.

«Я не думаю об отставке после одного матча, не собираюсь уходить в отставку, — цитирует специалиста «Футбол 24». — Мы провели хороший первый тайм, атаковали, хорошо прессинговали. Нам помешали перекладины, штанги, также нас подкосил первый пропущенный гол».

В составе победителей забивали Дентинью и Манор Соломон. Ранее «королевский клуб» уступил «Алавесу» (1:2) в чемпионате Испании.