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Зидан заявил, что не собирается уходить в отставку

00:09
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Главный тренер «Реал» Зинедин Зидан после поражения от «Шахтера» (0:2) в Лиге чемпионов ответил на вопрос о том, может ли он уйти в отставку.

«Я не думаю об отставке после одного матча, не собираюсь уходить в отставку, — цитирует специалиста «Футбол 24». — Мы провели хороший первый тайм, атаковали, хорошо прессинговали. Нам помешали перекладины, штанги, также нас подкосил первый пропущенный гол».

В составе победителей забивали Дентинью и Манор Соломон. Ранее «королевский клуб» уступил «Алавесу» (1:2) в чемпионате Испании.

Дополнительная информация:

https://football24.ua/ru/shahter__real_poslematchevaja_press_konferencija_zinedina_zidana__o_vozmozhnoj_otstavke_i_nespravedlivom_porazhenie_v_kieve_n635547/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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