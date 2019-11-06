Рейтинг УЕФА: Португалия увеличила отрыв от России
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а «Гимарайнш» сыграл вничью с «Арсеналом» в Лиге Европы, и отрыв Португалии от России в рейтинге УЕФА увеличился. Он равен 1,166 балла. В этом сезоне отыграть его будет очень сложно. Потому что у нас в еврокубках осталось четыре команды, а конкуренты сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.
Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
7,928
|
55,5
|
91,283
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
8,142
|
57
|
80,033
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
7,142
|
50
|
63,212
|
7 (7)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
5,642
|
39,5
|
61,367
|
7 (6)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
5,166
|
31
|
52,748
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
5,900
|
29,5
|
45,049
|
5 (5)
|
7. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
3,000
|
18
|
43,883
|
6 (4)
|
8. Бельгия
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
5,200
|
26
|
35,500
|
5 (4)
|
9. Голландия
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
7,200
|
36
|
33,550
|
5 (4)
|
10. Украина
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
3,600
|
18
|
32,500
|
5 (3)
* Продолжают выступления.
Учтены два первых матча Лиги чемпионов и одна игра Лиги Европы, состоявшиеся в среду. Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.