Куртуа считает Бензема лучшим нападающим

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов выразил восхищение нападающим Каримом Бензема. 34-летний француз во втором тайме оформил хет-трик.

«На пару с Левандовски Карим — лучший центральный нападающий мира на данный момент. Это превосходный игрок, настоящий капитан. Он принес команде победу своими голами и своим классом», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.