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Сегодня, 05:01

Куртуа считает Бензема лучшим нападающим

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов выразил восхищение нападающим Каримом Бензема. 34-летний француз во втором тайме оформил хет-трик.

«На пару с Левандовски Карим — лучший центральный нападающий мира на данный момент. Это превосходный игрок, настоящий капитан. Он принес команде победу своими голами и своим классом», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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