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Сегодня, 05:19

Почеттино считает, что при первом голе «Реала» Бензема совершил фол

Евгений Козинов
Корреспондент
Маурисио Почеттино.
Фото Twitter

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема сфолил, когда забивал первый гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Там был фол Бензема на Доннарумме, но его не зафиксировали. В этот момент мы невероятно разволновались, и это чувство несправедливости сыграло с нами злую шутку. Пятнадцать минут мы не знали, как совладать с эмоциями.

Я не могу этого объяснить. Думаю, что мы были лучше, но нам не удалось добиться успеха", — цитирует AS Почеттино.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Карим Бензема
Маурисио Почеттино
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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