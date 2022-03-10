Почеттино считает, что при первом голе «Реала» Бензема совершил фол

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема сфолил, когда забивал первый гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Там был фол Бензема на Доннарумме, но его не зафиксировали. В этот момент мы невероятно разволновались, и это чувство несправедливости сыграло с нами злую шутку. Пятнадцать минут мы не знали, как совладать с эмоциями.

Я не могу этого объяснить. Думаю, что мы были лучше, но нам не удалось добиться успеха", — цитирует AS Почеттино.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.