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Сафонов о финале ЛЧ: «Мой пик счастья и радости был, когда я дождался Марину на поле»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов на фестивале «VK Fest-2026» вспомнил о том, как провел первые минуты на поле с супругой Мариной Кондратюк после победы над «Арсеналом» (1:1, пенальти 4:3) в финале Лиги чемпионов.

«Мой пик счастья и радости был, когда я дождался Марину на поле. Я ждал ее полчаса. В моменте эйфория, крики, эмоции, мы с командой. Но я понял, что нахожусь один... Все с семьями, а я ждал Марину. И я хотел больше всего обнять ее и сказать: «Мы это сделали!». Это был пик эмоций. Как бы это сладко не звучало, но это так. Вы видели, как я сижу на поле», — сказал Сафонов журналистам.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 мячей и 12 раз сыграв на ноль.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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