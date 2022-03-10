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Сегодня, 04:52

«Это цель, к которой я давно стремился». Родриго Рибейро — о дебюте в Лиге чемпионов

Родриго Рибейро в 16 лет дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Манчестер Сити»
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Спортинга» Родриго Рибейро рад своему дебюту в Лиге чемпионов. 16-летний португалец вышел на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

«Я очень счастлив. Это цель, к которой я давно стремился. Я должен продолжать работать, потому что пока ничего не выиграл, но я благодарен тренерам за то, что позволили осуществить эту мечту. Нервы? Нет, когда я выхожу на поле, все проходит, и я просто пытаюсь получать наслаждение», — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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