Родриго Рибейро в 16 лет дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Спортинга» Родриго Рибейро рад своему дебюту в Лиге чемпионов. 16-летний португалец вышел на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

«Я очень счастлив. Это цель, к которой я давно стремился. Я должен продолжать работать, потому что пока ничего не выиграл, но я благодарен тренерам за то, что позволили осуществить эту мечту. Нервы? Нет, когда я выхожу на поле, все проходит, и я просто пытаюсь получать наслаждение», — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.