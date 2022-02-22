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Сегодня, 12:26

Колосков не сомневается в том, что финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный перенос финала Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга.

«Не первый раз об этом сообщают. Они рассчитывают на нашу реакцию. Вернее будет промолчать. Сегодня верить надо только УЕФА. Они никаких заявлений не делали и, думаю, не сделают. УЕФА не политическая организация. У меня нет никаких сомнений, что финал Лиги чемпионов пройдет как и был запланировал — в Санкт-Петербурге», — сказал Колосков «СЭ».

Матч финала Лиги чемпионов-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».

Прошлогодний финал ЛЧ-2021 прошел в Порту (Португалия) на арене «Драган». Тогда «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в финале турнира и завоевал трофей.

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Вячеслав Колосков
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