«Кайрат» сыграет в Туркестане в квалификации Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста

«Кайрат» проведет домашний матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в Туркестане. Причина — концерт Канье Уэста, который состоится на Центральном стадионе в Алма-Ате, где клуб обычно принимает соперников.

Сначала «Кайрату» предстоит сыграть на родной арене 29 июля. В этот день команда проведет ответную встречу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Омонии». Первый матч завершился поражением казахстанцев (0:1).

Если «Кайрат» сумеет отыграться и пройдет дальше, то домашняя игра третьего раунда состоится 11-12 августа, но уже не в Алма-Ате, а в Турции. В случае вылета от «Омонии» казахстанцы продолжат выступление в Лиге Европы. Тогда ответный матч третьего раунда пройдет 13 августа, также на нейтральном поле.

«Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубкового противостояния, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе «Туркестан Арена»».

В прошлом сезоне «Кайрат» впервые вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.