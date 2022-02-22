Бонуччи: «С Роналду «Ювентус» начинал каждый матч со счетом 1:0. Его нельзя сравнивать с Влаховичем»

Бонуччи считает, что Роналду и Влаховича нельзя сравнивать

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Матчи против «Вильярреала» будут очень сложными, — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на El Pais. — Соперник играет в хороший футбол, и у них есть опыт. Но Влахович — это пример игрока, который может держать мяч, когда соперник обороняется глубоко«.

По мнению защитника, нападающему команды Душану Влаховичу нужно время, чтобы стать лучше.

«С Роналду «Ювентус» начинал каждый матч со счетом 1:0. Криштиану передавал свою энергию и менталитет всей команде. Его нельзя сравнивать с Влаховичем, который еще очень молод», — сказал он.

Встреча «Ювентуса» с «Вильярреалом» состоится сегодня, 22 февраля. Игра пройдет в Испании и начнется в 23.00 по московскому времени.