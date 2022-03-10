Бензема и Мбаппе провели 15-минутный разговор после матча «Реал» — «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1) пообщался с форвардом парижан Килианом Мбаппе, сообщает Marca.

«Реал» в ответном матче обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал турнира. Мадридцы завершили выступление в Лиге чемпионов.

После матча Бензема и Мбаппе пообщались в одной из комнат. Беседа длилась 15 минут.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года французский форвард покинет «ПСЖ» и перейдет в «Реал».