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Сегодня, 07:50

У Маккели три спорных решения: пенальти в ворота «Барсы», фол на Ямале и неудаление Каррераса

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Данни Маккели (в центре) разговаривает с игроками.
Фото Reuters

На 28-й минуте матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» (4:5) судья Данни Маккели, как могло показаться, ошибочно наказал вратаря гостей Войцеха Щенсны 11-метровым ударом. Если судить по некоторым видеоповторам, голкипер не коснулся Керема Актюркоглу. Значит, рефери поступил неправильно?

Нет. В пользу арбитра один из повторов, на котором отчетливо видно, что Щенсны бросился вперед ногами, сыграл неосторожно и попал коленом правой ноги по левой ноге соперника. Маккели расценил такой контакт как фол. Видеоарбитр Роб Диперинк в этом случае не мог вмешаться: даже если был не согласен с коллегой, он не мог назвать решение судьи явной и очевидной ошибкой.

На 76-й минуте Маккели усмотрел фол в действиях игрока «Бенфики» Альваро Каррераса и наказал его 11-метровым ударом и желтой карточкой. Решение голландского рефери выглядело как минимум спорным — защитник лишь положил руку на правое плечо Ламина Ямаля, слегка прихватив его за футболку. Футболист гостей моментально отреагировал на это и упал на газон. Вряд ли действия Каррераса стали причиной падения каталонца. Пенальти выглядел очень легковесным. Многие назовут его ошибочным.

А уж если арбитр посчитал действия защитника нарушением, почему он не удалил лиссабонца за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч? Не увидел такой возможности?

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья и&nbsp;Ферран Торрес праздуют победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo; (5:4) 21&nbsp;января. Безумная победа «Барселоны» после диких ошибок вратаря, седьмой успех «Ливерпуля», а «Монако» с Головиным рвется в топ-8
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