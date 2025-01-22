Безумная победа «Барселоны» после диких ошибок вратаря, седьмой успех «Ливерпуля», а «Монако» с Головиным рвется в топ-8

Обзор состоявшихся во вторник матчей 7-го тура Лиги чемпионов.

Пиршеств о в Л и ссабоне

Прошлый визит «Барселоны» на «Да Луж» (0:3), наверняка, является поклонникам сине-гранатовых в ночных кошмарах. А если об этом с течением времени забылось, о них напомнил мощный старт «Бенфики». «Орлы» забили уже на 2-й минуте, когда Павлидис расстрелял ворота с передачи Каррераса. Но команда Ханси Флика быстро взяла себя в руки, и Левандовски реализовал заработанный Бальде пенальти. Это был восемнадцатый гол с точки в исполнении польского бомбардира, который сравнялся с Месси.

Только получивший отличный шанс вывести гостей вперед Гави не смог переиграть вратаря, а выбежавший за пределы штрафной Щенсны столкнулся с Бальде, после чего Павлидис оказался с мячом перед пустыми воротами. Самая насыщенная игра вечера превращалась в персональный кошмар польского вратаря «Барсы», который спустя несколько минут стал еще и виновником пенальти. Павлидис очередной подарок принял с готовностью и к 30-й минуте оформил хет-трик! «Трюки со шляпой» в играх с каталонцами в ЛЧ исполняли Фаустино Асприлья, Андрей Шевченко и Мбаппе, но никто не делал это столь быстро.

Видимо, от Щенсны решил не отставать Трубин, пропустивший, возможно, самый курьезный гол нынешнего турнира. Голкипер «Бенфики» так выбил мяч, что тот оказался в сетке от головы находившегося за пределами штрафной Рафиньи. Но и это было еще не все! Араухо оставил Павлидиса без покера, поразив при этом собственные ворота. А Ямаль заработал второй пенальти гостей, и безупречный 11-метровый Левандовски под номером девятнадцать позволил тому повторить рекорд Криштиану Роналду. «Барса» подняла голову и спасла эту невероятную игру благодаря подаче Педри на Эрика Гарсию, которого каталонцы хотят продать ради подписания Рэшфорда.

Это было настоящее футбольное пиршество, причем при 4:4 никто не хотел останавливаться. В невероятной концовке Щенсны реабилитировался крутым сейвом, а Рафинья свой шанс в контратаке использовал блестяще. Убрал финтом защитника и пустил мяч в ближний угол. Команда Ханси Флика в португальской столице повисла на краю пропасти, но не только выбралась наверх, но и столкнула туда соперника. Это было невероятно!

Падение рекорда

Первый в этом году игровой день ЛЧ стартовал с матчей, в которых на поле могли появиться два российских легионера. Однако голкипер «Штурма» Даниил Худяков, который получил шанс показать себя в конце прошлого года, уступил место в воротах вернувшемуся в строй после травмы первому номеру Схерпену. А полузащитник «Монако» Александр Головин только недавно восстановился и еще не готов играть все 90 минут. В пятницу впервые после паузы россиянин вышел на поле только в концовке игры с «Монпелье».

Что еще объединяло игры в Монако и Бергамо — статус команд, за которые выступают наши футболисты. «Штурм» совсем в другой весовой категории, чем даже находящаяся на спаде «Аталанта», а «Монако» в кризисе. Команда из княжества досадно проиграла матч за Суперкубок Франции, выпала из тройки в лиге 1 и вылетела из Кубка страны. Красно-белые не выигрывают на протяжении семи официальных матчей, но с «Астон Виллой» они начали здорово. После подачи углового Эмилиано Мартинес справился с ударом Керера, однако на добивание первым успел другой центральный защитник — Синго.

«Монако» явно пошло на пользу выздоровление капитана Закарии. Да и грубо ошибавшаяся в последнее время оборона была надежнее обычного. Но все же не идеальной, поэтому Маецки выручал наравне с Мартинесом, а в начале второго тайма хозяев откровенно простил Роджерс. Впрочем, примерно такой оценки заслуживает и выход к ворота гостей Минамино. А Головин появился на поле на 65-й минуте, заняв место слева в тройке атакующих полузащитников. У него был шанс удвоить преимущество хозяев, однако один удар на себя принял Мингз, а второй на последних минутах пришелся во внешнюю сторону сетки. Также после подачи россиянином углового красиво бил через себя Эмболо. И странно, что штрафной из удобной для Головина позиции взялся исполнять попавший в «стенку» защитник Тезе.

Как бы там ни было, «Монако» хватило для важнейшей победы одного гола. Проведшие качественную игру монегаски сравнялись по очкам с командой Унаи Эмери и повысили свои шансы финишировать в топ-8. Ключевой для команды станет гостевая встреча с «Интером» в следующую среду.

Что до «Аталанты», то она ожидаемо легко разобралась со «Штурмом» и уверенно держится в восьмерке лучших. Отметившийся в этом матче голом и передачей Де Кетеларе за семь туров набрал уже девять результативных баллов (4+5), превзойдя рекорд турнира для бельгийских футболистов за авторством Де Брейне.

Полтинник Салаха

«Лилль» в нынешнем европейском сезоне поражает, успев обыграть «Реал» и «Атлетико». Причем Брюно Женезьо еще и активно ротирует состав, нередко делая ставку в ЛЧ не на всех основных игроков. Вот и на «Энфилде» «доги» смотрелись очень смело, но стали жертвой фирменной контратаки красных. Отбор Цимикаса в центре поля, блестящий пас Джонса на ход Салаху, и египтянин стал первым в истории мерсисайдцев футболистом с 50 еврокубковыми голами.

Причем к перерыву их количество могло увеличиться, однако Мо пустил мяч в сантиметрах от штанги. Но, не удвоивший преимущество «Ливерпуль» заработал численное преимущество, когда Манди получил вторую желтую карточку за фол на Луисе Диасе. Для любого соперника команды Арне Слота это приговор, но мы же говорили о смелости «Лилля», и французы отыгрались вдесятером. Отличился, естественно, канадский снайпер Дэвид, который первым забил «Ливерпулю» на его поле в нынешнем турнире.

Вот только рекордная в истории французской команды серия из 22 беспроигрышных матчей все-таки прервалась. Просто это «Ливерпуль», а Слот снова вовремя выпустил на поле Эллиота. В последнем туре АПЛ этот футболист отметился ключевыми передачами, а сейчас забил сам, приложившись к вылетевшему из штрафной мячу. Семь матчей — семь побед. Идеальный график гарантировал лидеру чемпионата Англии место в топ-8.

Волевой «Атлетико»

«Атлетико» мощно смотрится в этом турнире, но «Байер» в Мадриде тоже выглядел ярко. Да еще и получил численное преимущество в середине первого тайма, когда арбитр после подсказки ВАР предъявил красную карточку Барриосу. Так что гол защитника Инкапье в добавленное к первому тайму время получился логичным, и Хаби Алонсо не собирался довольствоваться малым. Показательно, что автора результативной передачи защитника Мукиеле в перерыве заменил нападающий Шик.

Только характер — фирменная черта команды Диего Симеоне. Иногда «матрасникам» чем хуже — тем лучше. Вот и пытавшийся дожать хозяев «Байер» получил контратаку, и Альварес круто разобрался с защитниками после передачи Гризманна. Аргентинец проявил завидную нацеленность на ворота и заставил допустить ошибку Та. И опять же Альварес, которому протолкнул мяч на ход мастер выходов на замену Корреа, на последних минутах красиво разобрался с вратарем. Хулиан явно нашел свою команду, уже сейчас превзошел личный рекорд результативности в ЛЧ (6 мячей). Высокой оценки заслуживает и снова оправдавший доверие отца Джулиано Симеоне, который уравнял составы, заставив нарваться на второе предупреждение Инкапье.

Хрупкий Дортмунд

«Боруссия» кошмарно играет на выезде в бундеслиге, но в еврокубках гостевой страх куда-то исчезает. Дормундцы побеждали в Брюгге и Загребе, а теперь открыли счет в Болонье и сделали заявку на победу. Помогла активность защитника Антона, которого при подаче углового схватили за футболку. Правда, решивший исполнить удар с точки паненкой Гирасси чуть не сел в лужу. Повезло, что Скорупски уже заваливался на газон и, все же дотянувшись до мяча, не смог помешать ему оказаться в сетке.

Но какая же хрупкая команда у Нури Шахина! «Болонья», у которой был только один гол в шести предыдущих турах, перевернула все с ног на голову за две неполных минуты. Катализатором данного процесса стал вышедший на замену Даллинга, у которого гол и победная передача. Хотя, нахваливая голландца, нельзя не сказать о чудовищных ошибках обороны «Боруссии». Причем проваливаются все, включая игроков сборной Германии Шлоттербека и Антона. А «Болонье» — аплодисменты. Наблюдать за ее игрой было куда интереснее, чем за нулевой ничьей «Ювентуса» в Брюгге.

Не день Восточной Европы

Для двух восточноевропейских команд игры в ЛЧ стали первыми официальными матчами в календарном году. Так что «Слован» и «Црвена Звезда» не в том состоянии, чтобы оказать реальное сопротивление находящимся в тонусе оппонентам. Словаки с их нулем очков в таблице были приговорены к очередному поражению дублем форварда «Штутгарта» Левелинга в первом тайме.

А «Црвена Звезда» потеряла шансы на выход в плей-офф, не найдя аргументов против угловых ПСВ. Две подачи Вермана завершилась ударами головой в исполнении Люка де Йонга, а еще один корнер трансформировался в выстрел Фламинго с подбора. Последнего, правда, потом удалили, после чего сербы отыграли два мяча, только на результате это не сказалось.

Статистика дня

0 ударов в створ нанесли «Брюгге» и «Ювентус». Прошлый подобный случай фиксировался в турнире в октябре 2012 года в матче «Лилль» — «Бавария».

1-м греком, сделавшим хет-трик в ЛЧ за иностранный клуб, стал нападающий «Бенфики» Павлидис. Прошлый греческий «трюк со шляпой» датируется 2013 годом, когда в составе «Олимпиакоса» отличился Митроглу.

3-м — после Ривалдо и Месси — футболистом «Барселоны» с девятью голами в одном розыгрыше ЛЧ стал Левандовски.

7 раз побеждал английские команды в главном еврокубке «Монако», который повторил французский рекорд «ПСЖ».

20 мячей забил на «Энфилде» в ЛЧ нападающий «Ливерпуля» Салах. Среди представителей АПЛ более высокие показатели (23 гола) на одном стадионе только у Руда ван Нистелроя («МЮ», «Олд Траффорд») и Серхио Агуэро («Ман Сити», «Этихад»).

22 года не побеждала в еврокубках «Болонья».

50 побед в ЛЧ с учетом отборочных раундов одержал «Монако». Ранее данной отметки достигли только два французских клуба — «ПСЖ» (84) и «Лион» (65).

88 процентов матчей в главном еврокубке выиграл главный тренер «Барселоны» Ханси Флик. Это лучший показатель для специалистов, у которых не менее десяти встреч. Вслед за немцем идут Дитер Хеккинг (70) и Арне Слот (69).