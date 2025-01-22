Флик: «Бенфика» была очень хороша в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Бенфикой» (5:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, «Бенфика» была очень хороша. Это одна из лучших команд в переходной фазе, и мы могли видеть это сегодня, у них в команде отличные игроки, и я думаю, что тренер Бруно Лаже проделал отличную работу», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Каталонцы гарантировали себе выход в 1/8 финала.