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Сегодня, 07:20

Флик: «Бенфика» была очень хороша в матче с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Бенфикой» (5:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, «Бенфика» была очень хороша. Это одна из лучших команд в переходной фазе, и мы могли видеть это сегодня, у них в команде отличные игроки, и я думаю, что тренер Бруно Лаже проделал отличную работу», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Каталонцы гарантировали себе выход в 1/8 финала.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья и&nbsp;Ферран Торрес праздуют победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo; (5:4) 21&nbsp;января. Безумная победа «Барселоны» после диких ошибок вратаря, седьмой успех «Ливерпуля», а «Монако» с Головиным рвется в топ-8
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Бенфика
Ханс Флик
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