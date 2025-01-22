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«РБ Лейпциг» — «Спортинг»: где смотреть трансляцию, время начала матча Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 22 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«РБ Лейпциг» и «Спортинг» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «РБ Лейпциг» — «Спортинг» можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Спортинг

Игру в Лейпциге в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличка всех вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

После шести туров общего этапа «РБ Лейпциг» с 0 очками досрочно лишился шансов на выход в плей-офф, предыдущим соперником «красных быков» в декабрьском туре была «Астон Вилла» (2:3). У «Спортинга» — 10 очков и 17-я строчка, в предыдущем матче зелено-белые уступили «Брюгге» (1:2).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Спортинг (Лиссабон)
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