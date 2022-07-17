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Юри Алберто после перехода в «Коринтианс» не провел ни одного матча. Он пропустил 5 игр подряд

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Юри Алберто.
Фото ФК «Зенит»

«Коринтианс» в матче 17-го тура чемпионата Бразилии на выезде встречается с «Сеарой».

Форвард гостей Юри Алберто вновь пропускает игру команды. Таким образом, 21-летний бразилец пропустил пять матчей «Коринтианса» и еще не дебютировал за клуб.

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

В минувшем сезоне Алберто провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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