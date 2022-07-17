Юри Алберто после перехода в «Коринтианс» не провел ни одного матча. Он пропустил 5 игр подряд

«Коринтианс» в матче 17-го тура чемпионата Бразилии на выезде встречается с «Сеарой».

Форвард гостей Юри Алберто вновь пропускает игру команды. Таким образом, 21-летний бразилец пропустил пять матчей «Коринтианса» и еще не дебютировал за клуб.

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

В минувшем сезоне Алберто провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.