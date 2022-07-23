«Атлетико Минейро», за который играют Халк и Алонсо, уволил тренера

«Атлетико Минейро» на официальном сайте объявил об уходе Антонио Мохамеда с поста главного тренера. Он с 13 января тренировал команду.

Под руководством 52-летнего аргентинца «Атлетико Минейро» провел 45 матчей, в которых одержал 28 матчей и 12 раз сыграл вничью.

За «Атлетико Минейро» выступает экс-нападающий «Зенита» Халк. Также 14 марта 2022 года на правах аренды к бразильскому клубу присоединился защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо.