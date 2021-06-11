Экс-игрок «Спартака» Моцарт возглавил «Крузейро»

Новым главным тренером «Крузейро» стал бывший полузащитник «Спартака» Моцарт. Бразильский клуб объявил о подписании контракта до конца сезона-2021/22.

41-летний бразилец сменил Фелипе Консейсау, который во вторник был уволен.

После двух туров «Крузейро» занимает последнее место во втором дивизионе Бразилии, проиграв оба матча с общей разницей мячей 4:7.