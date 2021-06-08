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Тренер «Фламенго» Рожерио Сени заразился коронавирусом

16:28
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Главный тренер «Фламенго» Рожерио Сени сдал положительный тест на коронавирус, сообщает O Globo.

Специалист пропустит как минимум две следующих встречи своей команды из-за карантина. На прошлой неделе четыре представителя тренерского штаба «Фламенго» заразились COVID-19.

На старте чемпионата Бразилии «Фламенго» занимает 8-е место в таблице.

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