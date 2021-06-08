Тренер «Фламенго» Рожерио Сени заразился коронавирусом

Главный тренер «Фламенго» Рожерио Сени сдал положительный тест на коронавирус, сообщает O Globo.

Специалист пропустит как минимум две следующих встречи своей команды из-за карантина. На прошлой неделе четыре представителя тренерского штаба «Фламенго» заразились COVID-19.

На старте чемпионата Бразилии «Фламенго» занимает 8-е место в таблице.