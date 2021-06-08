Тренер «Фламенго» Рожерио Сени заразился коронавирусом
16:28
Главный тренер «Фламенго» Рожерио Сени сдал положительный тест на коронавирус, сообщает O Globo.
Специалист пропустит как минимум две следующих встречи своей команды из-за карантина. На прошлой неделе четыре представителя тренерского штаба «Фламенго» заразились COVID-19.
На старте чемпионата Бразилии «Фламенго» занимает 8-е место в таблице.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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