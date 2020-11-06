Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с «Кайратом», сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

Новое соглашение с 36-летним бразильцем действует до конца 2021 года.

Вагнер Лав перешел в «Кайрат» летом 2020 года на правах свободного агента. На его счету 10 голов и 8 результативных передач в 15 матчах за команду из Алматы. Игрок стал чемпионом Казахстана по итогам сезона-2020.

В июне сообщалось, что форвард может вернуться в ЦСКА, в составе которого провел большую часть карьеры.