Вагнер Лав продлил контракт с «Кайратом»
08:24
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с «Кайратом», сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.
Новое соглашение с 36-летним бразильцем действует до конца 2021 года.
Вагнер Лав перешел в «Кайрат» летом 2020 года на правах свободного агента. На его счету 10 голов и 8 результативных передач в 15 матчах за команду из Алматы. Игрок стал чемпионом Казахстана по итогам сезона-2020.
В июне сообщалось, что форвард может вернуться в ЦСКА, в составе которого провел большую часть карьеры.
Он остается! ??— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) November 6, 2020
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Футбольный клуб «Кайрат» и бразильский форвард Вагнер Лав продлили трудовые соглашения ? pic.twitter.com/hU7F05vv7Y
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