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«Шаньдун Лунэн» с Феллаини исключен из Лиги чемпионов Азии за долги

17:44
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Китайский «Шаньдун Лунэн» отстранен от участия в Лиге чемпионов Азии, сообщает пресс-служба турнира. Азиатская футбольная конфедерация отозвала у него лицензию на участие в международных турнирах из-за просроченных платежей.

«Шаньдун Лунэн» должен был сыграть в одной группе с гонконгским «Китчи», таиландским ФК «Порт» и победителем плей-офф квалификации. Групповой турнир должен стартовать в апреле.

В прошедшем сезоне «Шаньдун Лунэн» завоевал Кубок Китая. В его составе из известных футболистов числятся бывший защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар и экс-хавбек «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини.

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