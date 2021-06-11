Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем руководителе ФИФА Зеппе Блаттере.

— У Блаттера в гостях бывали?

— Бывал. А в офисе ФИФА он устроил настоящий музей!

— Музей подарков?

— Часов. Все время ими хвастался. Но у наших олигархов круче раз в пять. У Блаттера самые дорогие стоили 15 тысяч франков, не больше. Зато много разных.

— Дом Блаттера — это Цюрих?

— Да. Неподалеку на горе штаб-квартира ФИФА. Но у Блаттера не дом. Стоит двухэтажный особнячок в три подъезда. У каждого владельца — свой. Все скромненько — наверху спальня, внизу гостиная, музыкальный центр...

— Когда человека отсекают от большой власти — телефон замолкает. Друзья пропадают. Но вы-то Блаттеру позваниваете?

— Звоню. Вот в марте с юбилеем поздравлял. 85 лет.

— Как он?

— Был при смерти, пережил клиническую смерть. Сделали операцию на сердце. Выписали, пробыл дома дня три — и тут я дозвонился. Услышал совсем слабый голос: «Слава, благодарю за поздравления, здесь вся моя семья — спасибо и от нее. Извини, тяжело говорить».

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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