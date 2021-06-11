Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Колосков — о Блаттере: «Был при смерти, пережил клиническую смерть»

06:30
Йозеф Блаттер. Фото «СЭ»
Йозеф Блаттер. Фото «СЭ»
Теги:

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем руководителе ФИФА Зеппе Блаттере.

— У Блаттера в гостях бывали?

— Бывал. А в офисе ФИФА он устроил настоящий музей!

— Музей подарков?

— Часов. Все время ими хвастался. Но у наших олигархов круче раз в пять. У Блаттера самые дорогие стоили 15 тысяч франков, не больше. Зато много разных.

— Дом Блаттера — это Цюрих?

— Да. Неподалеку на горе штаб-квартира ФИФА. Но у Блаттера не дом. Стоит двухэтажный особнячок в три подъезда. У каждого владельца — свой. Все скромненько — наверху спальня, внизу гостиная, музыкальный центр...

— Когда человека отсекают от большой власти — телефон замолкает. Друзья пропадают. Но вы-то Блаттеру позваниваете?

— Звоню. Вот в марте с юбилеем поздравлял. 85 лет.

— Как он?

— Был при смерти, пережил клиническую смерть. Сделали операцию на сердце. Выписали, пробыл дома дня три — и тут я дозвонился. Услышал совсем слабый голос: «Слава, благодарю за поздравления, здесь вся моя семья — спасибо и от нее. Извини, тяжело говорить».

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Вячеслава Колоскова читайте здесь

Читайте также

Сорокин верит, что сборная России может выйти в полуфинал Евро-2020
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Зарема Салихова припомнила главе «Уфы» откровенную фотосессию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кружков все материалы автора Юрий Голышак все материалы автора
vs
0
Офсайд