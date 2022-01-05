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Балотелли заразился коронавирусом

03:11
Марио Балотелли. Фото Instagram
Марио Балотелли. Фото Instagram
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба турецкого клуба. 31-летний итальянец заразился во время каникул в Италии.

У Балотелли был выявлен положительный тест на коронавирус перед вылетом в Турцию. Игрок останется на изоляции в Италии.

В этом сезоне Балотелли сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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