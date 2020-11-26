Прощание с Марадоной продлили после беспорядков в Буэнос-Айресе

Власти Аргентины приняли решение продлить время церемонии прощания со знаменитым футболистом Диего Марадоной. Она проходит в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

Как сообщает La Nacion, такое решение было принято из-за недовольства тех, кто не успел попрощаться с Марадоной. Из-за этого на улицах столицы Аргентины возникли беспорядки. Собравшиеся начали бросать в полицейских бутылки и камни, пытаться прорвать ограждения. Те в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. Отмечалось, что полиция испытывает трудности с контролем над ситуацией.

Успел проститься со чемпионом мира-1986 года президент Аргентины Альберто Фернандес. Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки