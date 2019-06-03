Мишель Платини: "Инфантино поспешил с использованием ВАР на ЧМ-2018"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказал мнение, что систему ВАР не нужно было использовать на чемпионате мира в России. По его словам, она нарушает ритм игры и влияет на ее развитие.

- Инфантино поспешил с использованием ВАР на чемпионате мира, - цитирует Платини Mundo Deportivo. - Система не прошла необходимого тестирования. Ему нужно было дать больше времени на это.

Я всегда был против ВАР. Это нарушает ритм игры и произвольно влияет на ее развитие.

У ВАР есть некоторые хорошие моменты. Система помогает избежать серьезных ошибок. Однако судьи должны служить футболу, а не наоборот. С ВАР все происходит как раз наоборот - футбол помогает судейству.