Марадону похоронили рядом с родителями

Экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона был похоронен на частном кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса, сообщает TN. Там же ранее были похоронены его родители.

Церемония прощания с легендарным аргентинцем проходила в президентском дворце в Буэнос-Айресе при закрытом гробе, который открывали только для членов семьи. Проститься с Марадоной пришли несколько тысяч человек.

Прославленный футболист и тренер скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

В качестве футболиста Марадона выступал за ряд аргентинских клубов, испанские «Барселону» и «Севилью» и итальянский «Наполи». После завершения карьеры он работал с рядом клубов из Аргентины и ОАЭ, мексиканским «Дорадос» и сборной страны. Последним местом его работы была «Химнасия» из Ла-Платы.

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