ФИФА смягчила правила перехода футболистов из одной сборной в другую

ФИФА приняла ряд изменений в правилах по смене футбольного гражданства. На конгрессе организации были приняты поправки, смягчающие правила перехода из одной сборной в другую.

Ранее футболист, сыгравший в официальном матче за одну национальную команду, не мог выступать за другую. Сменить же гражданство можно было, если футболист или один из его родителей родился на территории страны, либо он прожил в этой стране не меньше 5 лет после достижения 18-летия.

Сейчас сменить сборную стало проще: игрок должен выполнить ряд критериев.

На момент первого матча за сборную одной страны он уже должен иметь гражданство страны, за которую собирается выступать.

На момент последней же игры ему должно быть меньше 21 года.

Общее количество матчей (включая товарищеские) не должно превышать трех.

При этом футболист не должен вызываться на финальный турнир чемпионата мира или континентального первенства.

С момента последнего матча за одну сборную должно пройти не менее трех лет.

Данные правила должны защитить молодых футболистов, которых могут заиграть за одну сборную в юном возрасте, а затем не вызывать.

При наличии данных правил, сменить спортивное гражданство может, например, Боян Кркич. Футболист с сербским гражданством провел за сборную Испании 25 минут в матче отборочного турнира ЧМ-2010, после чего не попадал в национальную команду и не мог играть за Сербию.