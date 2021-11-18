«Я бы пешком пошел из Турции». Балотелли мечтает о возвращении в сборную Италии
04:43
Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли признался, что хочет вернуться в сборную Италии. 31-летний итальянец последний раз играл за национальную команду в 2018 году.
«Чувствую себя хорошо. После последних двух с половиной лет чувствую, что готов вернуться в сборную Италии. Это моя мечта. Я бы пешком пошел из Турции, если бы знал, что в марте буду в заявке сборной», — цитирует OCW Балотелли.
В этом сезоне Балотелли сыграл в 12 матчах чемпионата Турции, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю