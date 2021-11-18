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«Я бы пешком пошел из Турции». Балотелли мечтает о возвращении в сборную Италии

04:43
Марио Балотелли. Фото Instagram
Марио Балотелли. Фото Instagram
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли признался, что хочет вернуться в сборную Италии. 31-летний итальянец последний раз играл за национальную команду в 2018 году.

«Чувствую себя хорошо. После последних двух с половиной лет чувствую, что готов вернуться в сборную Италии. Это моя мечта. Я бы пешком пошел из Турции, если бы знал, что в марте буду в заявке сборной», — цитирует OCW Балотелли.

В этом сезоне Балотелли сыграл в 12 матчах чемпионата Турции, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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